Ученые предупреждают: загрязнение воздуха может вызывать рак рта

Тайваньские медики в течение долгих лет проводили исследования и не так давно пришли к неутешительному выводу. Оказалось, что загрязнение воздуха может привести к развитию рака ротовой полости.

Юн-По Ляу из университета Чуншань в Тайчжуне отмечает, что существует прямая связь между возникновением рака рта и количеством мелких частиц пыли и капель токсичных аэрозолей в воздухе.

Как отмечает издание Journal of Investigative Medicine, в настоящий момент специалисты продолжают исследования в данной области. Ученые рассчитывают на то, что дальнейшие опыты позволят понять, каким образом можно избежать развития данного типа онкологического заболевания.