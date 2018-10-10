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Ученые предупреждают: загрязнение воздуха может вызывать рак рта
10 октября 2018, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]
Тайваньские медики в течение долгих лет проводили исследования и не так давно пришли к неутешительному выводу. Оказалось, что загрязнение воздуха может привести к развитию рака ротовой полости.
Юн-По Ляу из университета Чуншань в Тайчжуне отмечает, что существует прямая связь между возникновением рака рта и количеством мелких частиц пыли и капель токсичных аэрозолей в воздухе.
Как отмечает издание Journal of Investigative Medicine, в настоящий момент специалисты продолжают исследования в данной области. Ученые рассчитывают на то, что дальнейшие опыты позволят понять, каким образом можно избежать развития данного типа онкологического заболевания.
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