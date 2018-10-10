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Ученые предупреждают: загрязнение воздуха может вызывать рак рта

10 октября 2018, 12:45 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые предупреждают: загрязнение воздуха может вызывать рак рта
фото: pixabay.com

Тайваньские медики в течение долгих лет проводили исследования и не так давно пришли к неутешительному выводу. Оказалось, что загрязнение воздуха может привести к развитию рака ротовой полости. 

Обычный виноград способен помочь в борьбе с раком легких

Обычный виноград способен помочь в борьбе с раком легких

Юн-По Ляу из университета Чуншань в Тайчжуне отмечает, что существует прямая связь между возникновением рака рта и количеством мелких частиц пыли и капель токсичных аэрозолей в воздухе.

Как отмечает издание Journal of Investigative Medicine, в настоящий момент специалисты продолжают исследования в данной области. Ученые рассчитывают на то, что дальнейшие опыты позволят понять, каким образом можно избежать развития данного типа онкологического заболевания.

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//В мире

Главный претендент на пост президента Украины Юлия Тимошенко сидит на кокаине?

Главный претендент на пост президента Украины Юлия Тимошенко сидит на кокаине?

Российский телеведущий Андрей Караулов предположил, что украинский политик Юлия Тимошенко является любительницей запрещенных веществ. Соответствующий пост журналист выложил на своей странице в Facebook.

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Эксперт рассказал, кто может стать новым постпредом США при ООН

Эксперт рассказал, кто может стать новым постпредом США при ООН

Политолог рассказал, кто может стать новым постоянным представителем США при Организации Объединенных Наций. Мнением поделился эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

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Эксперт оценил намерение США производить российское оружие

Эксперт оценил намерение США производить российское оружие

Военный эксперт оценил новость о намерении США начать производство копий некоторых видов российского оружия. Ранее о подобном желании спецназа американской армии сообщили средства массовой информации.

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//В мире

В Раде обозначили срок «самоуничтожения» столкнувшихся с кадровым кризисом ВСУ

В Раде обозначили срок «самоуничтожения» столкнувшихся с кадровым кризисом ВСУ

Вооруженные силы Украины могут «самоуничтожиться» без воздействия извне. Это следует из заявления, которое сделал депутат Верховной Рады Игорь Луценко, представляющий в парламенте партию «Батькивщина».

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Следователь по особо важным делам убита в Подмосковье

Следователь по особо важным делам убита в Подмосковье

В Подмосковье сегодня была убита следователь по особо важным делам управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. Согласно последней информации, речь идет о Евгении Шишкиной.

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//В мире

В сети смеются над нардепом Гончаренко в резиновых перчатках на заседании ПАСЕ

В сети смеются над нардепом Гончаренко в резиновых перчатках на заседании ПАСЕ

Депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко насмешил пользователей социальных сетей, выступая на заседании ПАСЕ в резиновых хозяйственных перчатках. "Собирается помыть в туалетах ПАСЕ унитазы?"

//Происшествия

Названа вероятная причина инцидента с самолетом в Якутстке

Названа вероятная причина инцидента с самолетом в Якутстке

Утром в среду, 10 октября, стала известна возможная причина инцидента с самолетом Sukhoi Superjet 100 в Якутске. Воздушное судно после посадки съехало с полосы, вследствие чего у него сломались шасси.

//Шоу-бизнес

49-летняя Дженнифер Лопес показала идеальную фигуру в смелом платье

49-летняя Дженнифер Лопес показала идеальную фигуру в смелом платье

Всемирно известная актриса и певица Дженнифер Лопес, которой в следующем году исполнится 50 лет, на днях продемонстрировала невероятно стройную и подтянутую фигуру в смелом платье цвета фуксия.

//Происшествия

Кокорин ответил на вопрос пранкера о своих делах: сижу ровно

Кокорин ответил на вопрос пранкера о своих делах: сижу ровно

В среду, 10 октября, стало известно, что нападающему "Зенита" Александру Кокорину, который оказался в эпицентре скандала, позвонил пранкер. Согласно последней информации, футболист ответил на звонок.

//Происшествия

Шоумен Стас Барецкий попал в больницу после ДТП с трактором

Шоумен Стас Барецкий попал в больницу после ДТП с трактором

Известный российский шоумен и музыкант Стас Барецкий попал в дорожно-транспортное происшествие. Согласно последней информации, мужчина получил серьезные травмы и был экстренно госпитализирован.

//В мире

Два человека были застрелены в одном из ТЦ Флориды

Два человека были застрелены в одном из ТЦ Флориды

На юго-западе Флориды неизвестный злоумышленник открыл стрельбу в одном из торговых центров. Согласно последней информации осведомленных источников, в результате случившегося погибли два человека.

//Новости партнеров

//Общество

В Крыму суд встал на защиту властей, отказавших в проведении гей-парада

В Крыму суд встал на защиту властей, отказавших в проведении гей-парада

Суд встал на сторону руководства города Керчи, которое в прошлом году отказало организаторам в проведении гей-парада в городе-герое, пишут «Аргументы недели-Крым».

//Общество

Вдова Кобзона пообещала, что его офис не закроется, и каждый там найдет помощь

Вдова Кобзона пообещала, что его офис не закроется, и каждый там найдет помощь

Вдова народного артиста СССР Иосифа Кобзона Нелли на вечере памяти заявила, что не собирается закрывать офис супруга. Она пообещала, что каждый сможет прийти и ему постараются помочь.

//Наука

Ученые предупреждают: загрязнение воздуха может вызывать рак рта

Ученые предупреждают: загрязнение воздуха может вызывать рак рта

Тайваньские медики в течение долгих лет проводили исследования и не так давно пришли к неутешительному выводу. Оказалось, что загрязнение воздуха может привести к развитию рака ротовой полости.

//Экономика

Кудрин признал, что санкции создают риски для темпов роста экономики РФ

Кудрин признал, что санкции создают риски для темпов роста экономики РФ

Глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин в среду, 10 октября, признал, что санкционные проблемы создают серьезные риски для темпов роста отечественной экономики в ближайшие годы.

//В мире

Назван возможный «могильщик» мирного урегулирования в воюющем с Киевом Донбассе

Назван возможный «могильщик» мирного урегулирования в воюющем с Киевом Донбассе

Назначение Виктора Ющенко главой украинской делегации на переговорах в Минске сделает невозможным мирное урегулирование в Донбассе. Такая точка зрения изложена в материале, появившемся на страницах прессы.

//Шоу-бизнес

59-летняя Марина Юдашкина поразила гостей мероприятия своей стройностью

59-летняя Марина Юдашкина поразила гостей мероприятия своей стройностью

Супруга известного российского кутюрье Валентина Юдашкина Марина сразила наповал гостей одного из мероприятий в Москве. 59-летняя женщина изумила всех присутствовавших своей прекрасной фигурой.

//Общество

Караульный: "Дуров отлично разбирается в том, что он делает"

Караульный: "Дуров отлично разбирается в том, что он делает"

В следующем году с запуском платформы TON у Telegram появится своя криптовалюта. Правда, поменять ее на валюту настоящую будет проще, чем, скажем, биткойны. По крайней мере, если противостояние ДуровVSРоскомнадзор не заденет новый ресурс, то данная платформа обещает эффект разорвавшейся бомбы

//Происшествия

Кокорин и Мамаев могут сегодня явиться к следователю ГСУ полиции Москвы

Кокорин и Мамаев могут сегодня явиться к следователю ГСУ полиции Москвы

Сегодня футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин могут явиться к следователю в Главное следственное управление московской полиции. Эти данные предоставил источник в правоохранительных органах.

//Новости СМИ2

//Общество

Расшифровано пророчество Ванги о столкновении Земли с планетой Нибиру в 2023-м

Расшифровано пророчество Ванги о столкновении Земли с планетой Нибиру в 2023-м

Болгарская ясновидящая Ванга предсказала столкновение Земли с планетой Нибиру. Такой точки зрения придерживается один из толкователей прогнозов экстрасенса, сообщают российские интернет-СМИ.

//Общество

В сети объявили сбор средств "на сухари" Кокорину и Мамаеву, которым грозит срок

В сети объявили сбор средств "на сухари" Кокорину и Мамаеву, которым грозит срок

В сети начали сбор средств "на сухари" российским футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву. В отношении пока еще футболистов "Зенита" и ФК "Краснодар" возбуждено уголовное дело, им грозит реальный срок.

//Происшествия

Два жителя Петербурга скончались после отравления неизвестным веществом

Два жителя Петербурга скончались после отравления неизвестным веществом

В минувший вторник, 9 октября, в Санкт-Петербурге скончались двое мужчин. Согласно последней информации осведомленных источников, оба человека отравились неустановленным веществом.

//Происшествия

Челябинск заполонили крысы

Челябинск заполонили крысы

В СМИ появилась информация о том, что в последнее время Челябинск заполонили крысы. Местные жители утверждают, что крупные грызуны свободно бегают по улицам из-за возникшего в городе мусорного коллапса.

//В мире

Призывавший убивать русских миллионер нашел способ заманить Донбасс на Украину

Призывавший убивать русских миллионер нашел способ заманить Донбасс на Украину

Киевский миллионер Геннадий Балашов придумал способ заманить отделившийся от Украины Донбасс в состав страны. Высказывания предпринимателя приведены в заметке, опубликованной отечественными интернет-СМИ.

//Общество

Почему Юрий Лужков отказался помириться с умирающим Кобзоном?

Почему Юрий Лужков отказался помириться с умирающим Кобзоном?

Только прошли сороковины со дня смерти славного сына Отечества народного артиста СССР Иосифа Кобзона, в соцсетях стала появляться скупая информация о последних днях действительно любимого и народного певца многих поколений советских и российских граждан.

//Новости Redtram

//Экономика

Эксперт прокомментировал экономию новых средств ПФР

Эксперт прокомментировал экономию новых средств ПФР

Эксперт прокомментировал заявление главы ПФР Антона Дроздова о том, что в 2019 году за счет пенсионных изменений количество новых пенсионеров сократится на 300 тысяч, и это позволит сэкономить около 90 млрд рублей.

//Общество

Российские военные приступили к испытаниям экзоскелета

Российские военные приступили к испытаниям экзоскелета

В Министерстве обороны приступили к испытаниям пассивного экзоскелета для военных. Согласно последней информации экспертов, данное устройство к настоящему моменту достаточно полно проработано.

//Наука

Ученые: найден способ избавиться от диабета без лекарств

Ученые: найден способ избавиться от диабета без лекарств

Ученые из Канады провели исследования и выяснили, что существует способ избавиться от диабета второго типа и наладить работу инсулиновой системы. Метод, согласно некоторым данным, является простым.

//В мире

Иванке Трамп не достанется высокая должность при ООН

Иванке Трамп не достанется высокая должность при ООН

Дочери и советнику президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не достанется высокая должность при ООН. Ранее стало известно, что постпред США при организации Никки Хейли уходит в отставку.

//Шоу-бизнес

Тейлор Свифт завоевала премию в номинации «Артист года» на American Music Awards

Тейлор Свифт завоевала премию в номинации «Артист года» на American Music Awards

Исполнительница Тейлор Свифт завоевала премию в главной номинации «Артист года» на American Music Awards (АМА). Поп-певица также победила в номинации «Лучший поп/рок-альбом» со своей пластинкой Reputation.

//В мире

В Германии задержан предполагаемый убийца болгарской журналистки Мариновой

В Германии задержан предполагаемый убийца болгарской журналистки Мариновой

В Германии задержали нового подозреваемого в жестоком убийстве болгарской журналистки Виктории Мариновой. Согласно последней информации источников, вещи жертвы были найдены в доме тети задержанного.

//Непознанное

В США обнаружен таинственный объект, напоминающий часть НЛО

В США обнаружен таинственный объект, напоминающий часть НЛО

В американском штате Южная Каролина был обнаружен таинственный объект цилиндрической формы, который напоминает часть "летающей тарелки". Предмет попал в сети, которые ограждают пляж от обитателей моря.

//В мире

Дональд Трамп заявил, что в ноябре ему будет не до Ким Чен Ына

Дональд Трамп заявил, что в ноябре ему будет не до Ким Чен Ына

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в начале ноября ему будет не до главы Северной Кореи Ким Чен Ына. Соответствующее признание президент США сделал в рамках беседы с журналистами.

//В мире

Ополченец озвучил главную проблему сражающихся с украинской армией ДНР и ЛНР

Ополченец озвучил главную проблему сражающихся с украинской армией ДНР и ЛНР

Главной проблемой самопровозглашенных республик Донбасса является то, что они всецело полагаются на Россию. Такое заявление сделал осетинский ополченец Алан Мамиев, два года воевавший на востоке Украины.

//Происшествия

В аэропорту Якутска за пределы полосы выкатился самолет SSJ100

В аэропорту Якутска за пределы полосы выкатился самолет SSJ100

Вечером во вторник в аэропорту Якутска за пределы взлетно-посадочной полосы выкатился самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании "Якутия". Из-за случившегося у воздушного судна сломалось шасси.

//Наука

Ученые: смерть жителей Помпей при извержении Везувия была страшной

Ученые: смерть жителей Помпей при извержении Везувия была страшной

Итальянские археологи изучили останки погибших в ходе извержения вулкана Везувий и сделали пугающие выводы. Согласно последней информации, смерть жителей Помпей была по-настоящему страшной.

//В мире

СМИ: в США планируют производить копии российского оружия

СМИ: в США планируют производить копии российского оружия

Силы специального назначения Армии США хотят наладить в стране производство российского оружия. Соответствующую информацию в среду, 10 октября, предоставили сотрудники одного из американских изданий.

//В мире

МИД Венгрии: ЕС пытается скрыть большой бизнес с Россией

МИД Венгрии: ЕС пытается скрыть большой бизнес с Россией

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Евросоюз имеет тесные отношения с Россией, но тщательно это скрывает. Дипломат также назвал необоснованными обвинения в адрес Будапешта о сближении с РФ.

//В мире

Военный эксперт рассказал о шансах США на морскую блокаду России

Военный эксперт рассказал о шансах США на морскую блокаду России

Румынский военный эксперт рассказал, смогут ли американские войска устроить России морскую блокаду. По словам специалиста, это вряд ли возможно, поскольку армия РФ способна потопить флот США.

//Шоу-бизнес

Первый канал не уволит Стриженову, зато нашел замену Екатерине Андреевой

Первый канал не уволит Стриженову, зато нашел замену Екатерине Андреевой

Первый канал отказался увольнять Екатерину Стриженову, но зато решил «подвинуть» Екатерину Андрееву. Ее лишили ежедневных эфиров и теперь зрители смогут увидеть телеведущую только по выходным.

//Происшествия

Больная диабетом жительница Саратова умерла из-за отсутствия льготных лекарств

Больная диабетом жительница Саратова умерла из-за отсутствия льготных лекарств

В Саратове женщина, больная сахарным диабетом, скончалась из-за того, что врачи одной из местных поликлиник в течение практически полугода не выписывали ей льготные лекарственные препараты.

//Культура

Ушла из жизни звезда легендарного сериала "Стартрек"

Ушла из жизни звезда легендарного сериала "Стартрек"

Сегодня появилась печальная новость для поклонников легендарного сериала "Стартрек". Согласно последней информации, из жизни ушла американская актриса, сыгравшая одну из главных ролей в картине.

//В мире

Помпео сообщил, что в переговорах с КНДР наметился прогресс

Помпео сообщил, что в переговорах с КНДР наметился прогресс

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе беседы с журналистами во вторник, 9 октября, сообщил о реальном прогрессе, который был достигнут в рамках переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

//Шоу-бизнес

Внешнее сходство Анастасии Волочковой и ее отца поразило поклонников

Внешнее сходство Анастасии Волочковой и ее отца поразило поклонников

Знаменитая балерина Анастасия Волочкова накануне опубликовала фотографию, на которой она запечатлена вместе со своим отцом Юрием. Поклонники были поражены внешним сходством артистки и ее родственника.

//Происшествия

Вооруженный преступник ограбил салон связи на юго-западе Москвы

Вооруженный преступник ограбил салон связи на юго-западе Москвы

На юго-западе Москвы вооруженный преступник ограбил салон связи. Соответствующую информацию вечером во вторник, 9 октября, предоставили сотрудники пресс-службы столичного главка МВД.

//Культура

Хрустальная туфелька Вии Артмане

Хрустальная туфелька Вии Артмане

Этому интервью чуть больше одиннадцати лет. Одно из последних в жизни великой латвийской актрисы Вии Артмане. Но и этого небольшого «кусочка» хватило для того, чтобы понять, как хотела Вия Фрицевна поговорить с тем, кто просто сможет ее послушать и услышать… Актриса была предельно откровенна

//В мире

СМИ назвали возможного преемника Никки Хейли

СМИ назвали возможного преемника Никки Хейли

Во вторник, 9 октября, журналисты рассказали, кто может стать преемником постоянного представителя США при Организации Объединенных Наций Никки Хейли, которая сообщила о своем уходе в отставку.

//В мире

Власти Британии уверены, что уже осенью будет достигнуто соглашение по Brexit

Власти Британии уверены, что уже осенью будет достигнуто соглашение по Brexit

Британский министр по делам Brexit Доминик Рааб убежден, что уже текущей осенью Великобритании удастся достичь соглашения с Европейским Союзом. Об этом политик заявил во вторник, 9 октября.

//Происшествия

На "красной ветке" московского метро произошел сбой

На "красной ветке" московского метро произошел сбой

На восточном участке Сокольнической линии Московского метрополитена вечером во вторник, 9 октября, произошел сбой. Данную информацию предоставили ранее сегодня в пресс-службе столичной подземки.

//В мире

Объяснена невозможность скорой отправки миротворцев в охваченный войной Донбасс

Объяснена невозможность скорой отправки миротворцев в охваченный войной Донбасс

В ближайшем будущем миротворцы ООН на территории охваченного гражданской войной Донбасса не появятся. Об этом говорится в материале, некоторое время назад опубликованном в российском сегменте интернета.

//Происшествия

Водитель троллейбуса, сбившего людей в Орле, объяснила причину аварии

Водитель троллейбуса, сбившего людей в Орле, объяснила причину аварии

Водитель троллейбуса, которая протаранила толпу на остановке в Орле, объяснила причину случившегося. Ранее сегодня стало известно, что в результате аварии погибли три человека, а пострадали еще два.

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