Ученые: смерть жителей Помпей при извержении Везувия была страшной
10 октября 2018, 08:07 [ «Аргументы Недели» ]
Итальянские археологи изучили останки погибших в ходе извержения вулкана Везувий и сделали пугающие выводы. Согласно последней информации, смерть жителей Помпей была по-настоящему страшной.
Археологи напоминают, что извержение вулкана в 79 году нашей эры стало одной из наиболее масштабных катастроф в истории – всего лишь за два дня были разрушены города Помпеи, Стабии и Геркуланум. В издании Plos One подчеркивается, что кончина людей в ходе разгула стихии была мгновенной, но страшной. Предполагается, что кровь людей закипала за считанные секунды и превращалась в пар. Это приводило фактически к вскипанию мозга и взрыву черепа.
Напомним, температура лавы составляла от 200 до 500 градусов по Цельсию.
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