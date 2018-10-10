Ученые: смерть жителей Помпей при извержении Везувия была страшной

Итальянские археологи изучили останки погибших в ходе извержения вулкана Везувий и сделали пугающие выводы. Согласно последней информации, смерть жителей Помпей была по-настоящему страшной.

Археологи напоминают, что извержение вулкана в 79 году нашей эры стало одной из наиболее масштабных катастроф в истории – всего лишь за два дня были разрушены города Помпеи, Стабии и Геркуланум. В издании Plos One подчеркивается, что кончина людей в ходе разгула стихии была мгновенной, но страшной. Предполагается, что кровь людей закипала за считанные секунды и превращалась в пар. Это приводило фактически к вскипанию мозга и взрыву черепа.

Напомним, температура лавы составляла от 200 до 500 градусов по Цельсию.