Ученые создали геномный тест, определяющий предрасположенность к инфаркту
9 октября 2018, 18:07 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые создали несложный геномный тест, который способен определять предрасположенность людей к инфаркту. Согласно последней информации, это исследование можно будет пройти в любом возрасте.
Дело в том, что ДНК человека в течение всей жизни не меняется, а для теста требуются лишь образцы крови или мазки изо рта. Как отмечает Би-би-си, этот способ анализа был разработан после изучения геномных данных полумиллиона людей в возрасте от 40 до 69 лет.
Оказалось, что состояние пациента начинает меняться за несколько десятилетий до того, как случится инфаркт. Именно поэтому следует заранее фиксировать изменения, в чем может помочь геномный тест.
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