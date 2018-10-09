Ученые создали геномный тест, определяющий предрасположенность к инфаркту

Ученые создали несложный геномный тест, который способен определять предрасположенность людей к инфаркту. Согласно последней информации, это исследование можно будет пройти в любом возрасте.

Дело в том, что ДНК человека в течение всей жизни не меняется, а для теста требуются лишь образцы крови или мазки изо рта. Как отмечает Би-би-си, этот способ анализа был разработан после изучения геномных данных полумиллиона людей в возрасте от 40 до 69 лет.

Оказалось, что состояние пациента начинает меняться за несколько десятилетий до того, как случится инфаркт. Именно поэтому следует заранее фиксировать изменения, в чем может помочь геномный тест.