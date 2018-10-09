Глава NASA: вне Земли может быть обнаружена жизнь
9 октября 2018, 15:38 [ «Аргументы Недели» ]
Глава NASA Джим Брайденстайн в рамках своего выступления в МГУ им. М.В. Ломоносова сделал неожиданное заявление. По словам специалиста, не исключено, что вне Земли может существовать жизнь.
Брайденстайн уточнил, что если экспертам удастся обнаружить жизнь в нашей Солнечной системе, это окажет существенное влияние на политику России и США в космической сфере, передает РИА "Новости".
Руководитель NASA убежден, что жизнь может быть найдена на спутнике Юпитера Европе. Дело в том, что он покрыт толстой ледяной коркой, под которой, вероятно, расположен океан. Возможно, именно это небесное тело станет новой целью для активных космических исследований.
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