В Карачаево-Черкесии обнаружены руины древней обсерватории?
9 октября 2018, 12:21 [ «Аргументы Недели» ]
Руины древнего сооружения, обнаруженные в Нижнем Архызе, представляют собой камни, расположенные по кругу. Предполагается, что округлое здание могло служить обсерваторией, самой древней в Восточной Европе.
Пока это лишь предположения археологов. Постройка находится на высоте 1200 метров над уровнем моря, при этом большинство дней в году небо здесь совершенно безоблачно. Изначально высота стен сооружения могла доходить до 12 метров, то есть постройка была с 5-этажный дом, выяснили специалисты, пишет МК.
Эксперты будут изучать объект, чтобы найти более прямые подтверждения возможности определения его как обсерватории или же опровержения.
Руины IV века нашей эры были раскопаны в Нижнем Архызе больше века назад, первыми постройку обнаружили монахи местного монастыря.
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