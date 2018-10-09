В Карачаево-Черкесии обнаружены руины древней обсерватории?

Руины древнего сооружения, обнаруженные в Нижнем Архызе, представляют собой камни, расположенные по кругу. Предполагается, что округлое здание могло служить обсерваторией, самой древней в Восточной Европе.

Пока это лишь предположения археологов. Постройка находится на высоте 1200 метров над уровнем моря, при этом большинство дней в году небо здесь совершенно безоблачно. Изначально высота стен сооружения могла доходить до 12 метров, то есть постройка была с 5-этажный дом, выяснили специалисты, пишет МК.

Эксперты будут изучать объект, чтобы найти более прямые подтверждения возможности определения его как обсерватории или же опровержения.

Руины IV века нашей эры были раскопаны в Нижнем Архызе больше века назад, первыми постройку обнаружили монахи местного монастыря.