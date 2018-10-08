Ученые выяснили, откуда в Австралии взялись кенгуру

Палеонтолог из Университета Флиндерса в Австралии в результате научных изысканий пришел к выводу, что предки современных кенгуру распространились по Земле порядка 3 миллионов лет назад.

Австралийский палеонтолог Гэвин Придо поставил под сомнение теорию о появлении кенгуру в результате длительных эволюционных процессов. Оказалось, все происходило значительно быстрее.

Изучив строение челюсти предков кенгуру, которые жили на континенте порядка 25 миллионов лет назад, ему удалось выяснить, что эволюцию вызвало глобальное изменение климата.

А, значит, кенгуру появились в Австралии, по меньшей мере, на миллион лет раньше, чем считалось ранее. В этот период на Земле происходило сокращение лесного покрова и разрастание площади саванн.

Изменение климата оказало влияние на определенные виды предков кенгуру, адаптировавшиеся к процессу поедания травы. Именно приспособившись к травяной пище, им удалось пережить своих собратьев.