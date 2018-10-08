Глава NASA впервые посетил Звездный городок
8 октября 2018, 19:13 [ «Аргументы Недели» ]
Глава NASA Джим Брайденстайн побывал в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина в Подмосковье. Об этом сам Брайденстайн рассказал в видеоролике, размещенном в "Твиттере".
До этого глава NASA посетил Красную площадь. Брайденстайн отметил, что Международная космическая станция «на самом деле международная», несмотря на все разногласия на Земле, Россия и США тесно сотрудничают в космосе и вместе развивают науку. В настоящий момент в российском Центре проходят подготовку четыре американских и японский астронавт, которые учатся работать в космическом корабле "Союз" и в российском сегменте МКС.
Глава американского космического агентства посоветовал астронавтам из Соединенных Штатов обязательно учить русский язык.
Джим Брайденстайн примет участие в запуске 11 октября очередной экспедиции к МКС.
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