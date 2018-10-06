Биологи объяснили, почему у хаски голубые глаза

Ученые объяснили необычно голубой цвет глаз у собак породы Хаски. Специалисты уверены, что эти собаки являются представителями одной из самых древнейших пород собак на Земле.

Пронзительно голубые «ледяные» глаза сибирские собаки хаски приобрели в результате мутации в геноме, утверждают биологи. Результаты исследований были обнародованы в статье журнала PLOS Genetics.

Для собак с голубыми глазами характерна специфическая дупликация гена ALX4, отвечающего за развитие глаза у млекопитающих. Аномалии данного гена встречается практически у всех хаски, а вот у других пород собак - отсутствуют.