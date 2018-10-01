Ученые превратят телепатию в доступную реальность

В США впервые в лабораторных условиях создали сеть из трех участников (BrainNet), в которой стало возможным напрямую передавать и получать мысленные сигналы "от мозга к мозгу".

Несколько лет назад двое испытуемых посредством этого механизма совместно проходили игру из 20 вопросов. На новом этапе в эту "мозговую сеть" подключили еще одного участника.

Для создания BrainNet ученые использовали электроэнцефалографические датчики для регистрации показателей мозговой активности, а также аппараты транскраниальной магнитной симуляции.

Участникам и предложили сыграть в "тетрис". Двое из них видели весь игровой процесс – поле и перемещающиеся фигуры. Третий мог наблюдать только за верхней частью экрана. Но "играть" надо было сообща.

При этом, все участники находились в разных помещениях. В итоге ученым из лаборатории удалось добиться взаимодействия между испытуемыми с помощью "телепатической" нейросети.

По сути, речь идет о создании "телепатической социальной сети", которую, в теории, можно расширить до всего человечества. Материал об эксперименте опубликован на сайте Массачусетского технологического института.