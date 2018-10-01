Нобелевскую премию по медицине присудили за новые методы терапии рака

Нобелевская премия в области физиологии и медицины присуждена двум лауреатам - Тасуку Хондзё из Японии и Джеймсу Эллисону из Соединенных штатов Америки - за их открытия в терапии рака.

Ученые разработали принципиально новый подход к лечению данного заболевания, который получил известность как "ингибирование чекпойнтов" лимфоцитов (клеток иммунной системы).

"Основополагающие открытия двух этих лауреатов являются важной вехой в нашей борьбе против рака", - подчеркнули значимость открытия в Нобелевском комитете.

Оба ученых работают в области онкологии и иммунологии. Каждый является обладателем огромного количества наград и научных работ, в которых они продолжают свои изыскания.

Напомним, во вторник, 2 октября, назовут нобелевских лауреатов по физике, 3 октября - по химии. Пятого октября будет присуждена премия мира, а восьмого октября станут известны лауреаты по экономике.