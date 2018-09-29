NASA предупреждает о сближении с астероидом размером с Big Ben
29 сентября 2018, 20:56 [ «Аргументы Недели» ]
Американское космическое агентство NASA предупредило об опасном приближении к нашей планете крупного астероида размером с британский Big Ben. Астероид, называемый SP1У, пролетит мимо Земли в начале октября.
Астероид движется со скоростью более 60 000 км/ч, сообщает Daily Express. Его точные размеры неизвестны, но по данным агентства, его длина составляет от 70 до 160 метров.
Ранее в агентстве отмечали, что в ближайшие 100 лет столкновение какого-либо из известных астероидов с Землей практически невозможно.
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