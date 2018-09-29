Видео: в Африке обнаружили гигантского динозавра, ранее неизвестного науке

Команда ученых из Университета Витватерсранда обнаружила в провинции Фри-Стейт в Южной Африке останки 12-тонного динозавра ранее неизвестного вида, жившего около 200 млн лет назад. Неизвестный ранее вид динозавра открыли американские ученые

Исследователи обнаружили кости неподалеку от города Кларенс у границы с Лесото. Длина бедра животного составляла 4 фута (или 1.2 метра), а значит, этот вид был крупнейшим позвоночным.

Вид получил название Ledumahadi mafube, буквально - "Гигантский удар грома на рассвете". Основной особенностью ящера ученые считают невероятную прочность и толщину конечностей.

Он являлся близким родственником ящеротазовых динозавров зауроподов, живших в мезозойскую эру. Они передвигались на четырех конечностях и были травоядными.



