На Земле ученые знают пока только одно бессмертное существо

Медузу Turritopsis Nutricula по праву можно считать бессмертным созданием. Это животное, достигнув зрелости, оседает на дно и превращается в полип, покрытый хитиновой кутикулой.

А потом снова становится медузой. Живет это необычное существо в тропических морях. Размер его составляет всего пять миллиметров. Медуза самостоятельно управляет своими генами и может «двигаться вспять», возвращаться в первоначальную стадию развития и начинать жить заново. Медуза, конечно, может умереть, но только если на нее кто-то нападет.

Специалисты исследуют феномен этого существа, пытаясь выяснить, как происходит процесс превращения клеток из одной формы в другую.