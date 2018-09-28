Японские ученые подсчитали, сколько сможет просуществовать наша Вселенная
28 сентября 2018, 10:38 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые провели исследования и выяснили, сколько сможет просуществовать наша Вселенная. Анализом фактов занимались эксперты из Токийского университета и Национальной астрономической обсерватории Японии.
Специалисты при помощи мощнейшего телескопа, установленного на Гавайях, тщательно изучили около 10 миллионов галактик и проанализировали поведение темной материи и энергии в космическом пространстве.
Японские ученые согласились с более ранними выводами о том, что конец Вселенной наступит из-за ее разрастания, которое завершится разрывом до атомов всех ее составляющих. Как уточняет издание Asahi Shimbun, этот процесс начнется примерно через 140 миллиардов лет. Предполагается, что в скором времени эксперты смогут предоставить более точные даты.
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