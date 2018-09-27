Орнитологи открыли новый вид колибри

На юго-западе Анд, в одном из труднодоступных районов Эквадора, ученые нашли новый вид колибри. Однако, к сожалению, орнитологи вынуждены были констатировать, что птица вымирает. Ученые дали имя самой крупной птице в истории

Один из сотрудников эквадорского Национального института биоразнообразия, орнитолог Франциско Сорноза-Молина, заметил необычных птичек в начале минувшего года.

Повторная экспедиция, проведенная учеными позднее, позволила орнитологам подтвердить наличие нового вида этих птиц и начать его подробное изучение.

Новый вид относится к роду колибри-горных звезд, которые адаптировались к условиям жизни на высоте до 5 тыс. метров. Размер особей, питающихся нектаром кустарников, составляет 13 см.

К несчастью, специалисты констатировали, что из-за малочисленной популяции, небольшого ареала обитания и деятельности человека птицы находятся на грани вымирания.

Тем не менее, ученые постараются взять на контроль заботу о колибри, новый вид которых получил название Oreotrochilus cyanolaemus, или "синегорлая горная звезда".