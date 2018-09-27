Ученые выяснили, что аспирин способен помочь в борьбе с онкологией

Специалисты из Кардиффского университета в Великобритании провели ряд исследований и выяснили, что употребление аспирина в небольших дозах способно помочь в борьбе с различными видами онкологии.

Эксперты изучили истории болезней 520 тысяч пациентов, страдавших разными типами рака. Согласно последней информации издания MedicalXpress, прием аспирина снижал смертность пациентов на 20-30 процентов, а также в некоторых случаях не позволял измененным клеткам переходить на другие органы.

Интересно, что положительный эффект данного препарата был отмечен не только в борьбе с распространенными формами онкологии, но и с весьма редкими.

Ученые, однако, говорят о необходимости изучения точного механизма воздействия аспирина на организм людей, больных раком. Исследования продолжаются.