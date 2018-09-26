На Украине изобрели искусственное сало. Изобретение принадлежит студентам аграрного университета в городе Сумы. Новинка состоит из растительного масла и желатина и может выпускаться с разными вкусами.

«Искусственное сало является здоровой альтернативой обычному салу. Мы можем делать его с любыми вкусами: соленое, с перцем и другими специями, кислое, сладкое, различной жирности. Кроме того, этот продукт могут есть вегетарианцы», - заявил доцент кафедры питания Сумского аграрного вуза Дмитрий Бидюк.

Научный сотрудник также отметил, что вкус искусственного сала разрабатывался настолько тщательно, что даже гурманы не смогут отличить его от настоящего, сообщает RT.