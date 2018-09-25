//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Поклонники Светланы Ходченковой в восторге от ее фигуры в бикини
- Лолита добилась своего: суд разберется с сектой, которая "зомбировала" ее мужа
- Сын Орбакайте не знает об отъезде мамы в США: не мучайте меня этими вопросами
- Линда: «Я больше не боюсь!»
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Наука 13+
Рыбий жир снижает риск инфарктов и инсультов, доказали ученые
25 сентября 2018, 08:48 [ «Аргументы Недели» ]
Рыбий жир снижает риск возникновения инфарктов и инсультов на 25%. Американским ученым удалось это доказать, несмотря на то, что предыдущие исследования показывали отрицательный результат.
Ученым давно известно о пользе полиненасыщенных жирных кислот для человеческого организма. Как раз их источником и является рыбий жир. Теперь же ученые уточнили, что этот продукт также полезен и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Дело оказалось в том, что на конце цепочки омега-3 находится атом углерода, который, собственно, и способствует снижению риска возникновения инфарктов и инсультов. Ученым удалось выяснить, что снижение это весьма существенное – на 25%. Результаты своего исследования специалисты обнародуют на конференции Американской кардиологической ассоциации, пишут «Дни24».
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Общество
Двоих кандидатов на пост главы ДНР аналитики заподозрили в работе на СБУ
//В мире
//Новости Гнездо.ру
//Политика
Избранный губернатор Владимирской области Владимир Сипягин рассказал о планах
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//В мире
//Культура
//Новости партнеров
//Общество
Расшифровано библейское пророчество о масштабной войне России и Китая против США
//В мире
//В мире
//В мире
Озвучены данные об обернувшейся гибелью киевских военных вылазке ВСУ против ДНР
//Новости СМИ2
//В мире
//Наука
Британский ученый заявил, что решил вторую «задачу тысячелетия»
На Урале пациентка полтора часа ждала в приемном покое, пока врач побреется
//Новости Redtram
//Наука
Рыбий жир снижает риск инфарктов и инсультов, доказали ученые
//Наука
Ученые: сильнее всего от глобального потепления пострадают США
//Общество
//В мире
//Общество
Видео конфликта покупателей в "Пятерочке": у кассы магазина произошла стрельба
//Общество
//Политика
//В мире
Поклонники Светланы Ходченковой в восторге от ее фигуры в бикини
//Общество
//Общество
Минобороны представляет новые данные о крушении Ил-20 в Сирии
//Политика