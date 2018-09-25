Рыбий жир снижает риск инфарктов и инсультов, доказали ученые

Рыбий жир снижает риск возникновения инфарктов и инсультов на 25%. Американским ученым удалось это доказать, несмотря на то, что предыдущие исследования показывали отрицательный результат.

Ученым давно известно о пользе полиненасыщенных жирных кислот для человеческого организма. Как раз их источником и является рыбий жир. Теперь же ученые уточнили, что этот продукт также полезен и для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.

Дело оказалось в том, что на конце цепочки омега-3 находится атом углерода, который, собственно, и способствует снижению риска возникновения инфарктов и инсультов. Ученым удалось выяснить, что снижение это весьма существенное – на 25%. Результаты своего исследования специалисты обнародуют на конференции Американской кардиологической ассоциации, пишут «Дни24».