Ученые: сильнее всего от глобального потепления пострадают США

Ученые из университета Калифорнии в Сан-Диего провели исследования и сделали неутешительный вывод. Согласно последним данным специалистов, сильнее всего из-за глобального потепления пострадают США.

По словам исследователя Кейт Рике, экономика Соединенных Штатов Америки из-за глобального потепления будет ежегодно терять 250 миллиардов долларов, передает РИА "Новости" данные материала, опубликованного в научном журнале Nature Climate Change.

Напомним, на днях канадские ученые из Альбертского университета заявили, что ранее опасность таяния вечной мерзлоты недооценивалась. Оказалось что объемы углекислого газа, которые при данном процессе выделяется в атмосферу, гораздо больше, чем считалось ранее.