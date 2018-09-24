NASA показало видеозапись смены дня и ночи на Луне

К 60-летию NASA сотрудники агентства создали уникальную видеовизуализацию смены дня и ночи на Луне. Происходящее на спутнике сопровождает знаменитая композиция Клода Дебюсси. На фото Луны разглядели огромную конструкцию, напоминающую мост

Для создания записи была использована информация, передаваемая на Землю на протяжении уже девяти лет межпланетной станцией Lunar Reconnaissance Orbiter.

Кстати, недавно среди лунных кратеров была обнаружена гигантская пирамида.