Ученые назвали пять эффективных способов продлить жизнь

В ходе своих экспериментов ученые все чаще приходят к выводу, что продолжительность жизни зависит не только от генетики. Здоровый образ жизни и правильное питание могут победить плохую наследственность.

Ученые проанализировали результаты своих исследований и назвали пять простых и научно доказанных способов увеличить продолжительность жизни.

Чтобы прожить дольше и снизить риск умереть от рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний, ученые советуют ограничивать количество потребляемых калорий по достижении взрослого возраста. Это доказали ученые сразу двух американских научно-исследовательских центров – Национального центра изучения приматов в штате Висконсин и Национального института старения в Дикерсоне.

Ученые из Гарвардской школы общественного здоровья имени Чана в Бостоне, США, пришли к выводу, что регулярное кратковременное голодание продлевает жизнь. Здесь дело в том, что непродолжительный отказ от пищи позволяет снизить нагрузки и продлить нормальную работу митохондрий, отвечающих за энергетический обмен в клетках организма.

Ученые из Университета Макмастера, Канада, доказали, что те люди, которые хотя бы полчаса в день тратят на физические упражнения или хотя бы много ходят пешком, существенно реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями и подвергаются риску преждевременной смерти. Ходить пешком нужно в энергичном темпе, уточняют ученые из сиднейского университета, Австралия.

Британские ученые, в свою очередь, доказали, что каждый год обучения в колледже или университете увеличивает продолжительность жизни на одиннадцать месяцев, а в целом полученное человеком высшее образование способствует лучшей осознанности жизни и меньшей зависимости от вредных привычек.

Кроме того, в последнее время ученые буквально стоят на пороге открытия «волшебной таблетки от старости». Ученые из Университета Маршалла и Университета Миннесоты, США, этим летом опубликовали сразу две научные работы, в которых сообщили о своих достижениях в борьбе со старением и преждевременной смертью, сообщает РИА Новости.