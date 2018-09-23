В Японии рассказали о первом шаге к созданию космического лифта
23 сентября 2018, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]
Япония стоит на пороге первого шага к осуществлению проекта космического лифта. Об этом рассказал журналистам профессор Университета Сидзуоки Масахиро Номи, отвечающий за эксперимент.
Напомним, вчера АН сообщали, что Япония с космодрома Танэгасима произвела успешный запуск ракеты Н-IIВ, на борту которой находится космический грузовик «Конотори-7».
Оказывается, помимо грузов и капсулы для результатов экспериментов, необходимых к доставке на Землю, данный грузовой корабль несет на МКС оборудование для лифтового эксперимента.
Как сообщает РИА Новости, оборудование для эксперимента включает в себя два спутника, между которыми протянут шнур. По натянутому шнуру должен будет двигаться прототип подъемника.
Такой эксперимент и станет первым шагом к созданию космического лифта, ведь благодаря ему будут получены архиважные данные о поведении прототипа в условиях космоса.
Японские корпорации давно обсуждают идею создания космического лифта. Например, компания Obayashi намерена к 2050 году запустить лифт, который будет перевозить грузы и пассажиров до Луны и обратно.
А крупный японский производитель электротехники уже представил общественности самый быстрый в мире лифт, способный развивать скорость до 72 км/ч. Но пока земной.
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