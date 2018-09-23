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В Японии рассказали о первом шаге к созданию космического лифта

23 сентября 2018, 18:12 [ «Аргументы Недели» ]

В Японии рассказали о первом шаге к созданию космического лифта
фотобанк АН

Япония стоит на пороге первого шага к осуществлению проекта космического лифта. Об этом рассказал журналистам профессор Университета Сидзуоки Масахиро Номи, отвечающий за эксперимент. 

Япония запустила грузовой корабль на МКС‍

Япония запустила грузовой корабль на МКС‍

Напомним, вчера АН сообщали, что Япония с космодрома Танэгасима произвела успешный запуск ракеты Н-IIВ, на борту которой находится космический грузовик «Конотори-7».

Оказывается, помимо грузов и капсулы для результатов экспериментов, необходимых к доставке на Землю, данный грузовой корабль несет на МКС оборудование для лифтового эксперимента.

Как сообщает РИА Новости, оборудование для эксперимента включает в себя два спутника, между которыми протянут шнур. По натянутому шнуру должен будет двигаться прототип подъемника.

Такой эксперимент и станет первым шагом к созданию космического лифта, ведь благодаря ему будут получены архиважные данные о поведении прототипа в условиях космоса.

Японские корпорации давно обсуждают идею создания космического лифта. Например, компания Obayashi намерена к 2050 году запустить лифт, который будет перевозить грузы и пассажиров до Луны и обратно.

А крупный японский производитель электротехники уже представил общественности самый быстрый в мире лифт, способный развивать скорость до 72 км/ч. Но пока земной.

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