Раскрыта тайна одной из самых известных оптических иллюзий

Ученым удалось раскрыть тайну одной из самых известных в мире оптических иллюзий. Речь идет о картине карикатуриста Уильяма Эли Хилл под названием "Мои жена и теща", которая была нарисована в 1915 году.

Группа исследователей из Университета Флиндерса и Университета Южной Австралии изучила рисунок, на котором некоторые видят молодую женщину, а другие – пожилую даму. В журнале Scientific Reports говорится, что люди младше 30 лет чаще замечают юную нарядную девушку, а добровольцы старшего возраста говорят, что на рисунке изображена немолодая женщина с выразительным профилем.