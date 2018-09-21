Ученые спорят, на каком свидании вести партнера в спальню

Наши, британские и американские эксперты придерживаются абсолютно противоположных мнений по поводу того, на какой встрече лучше заниматься любовью.

Гарвардские ученые самые дерзкие. Они уверены, что чем раньше удастся проверить, подходит тебе партнер в постели или нет, тем меньше времени будет потрачено на того, с кем все равно не по пути. Поэтому, по мнению американцев, нужно вступать в интимные отношения, едва познакомившись.

Британцы не согласны. Как сообщает газета «Спид-инфо», они считают, что в этом плане есть смысл уподобиться животным, которые предпочитают долгие ухаживания. У женщины, сумевшей вежливо отказать мужчине на первой встрече, гораздо больше шансов создать семью, чем у легкомысленной особы.

Российские специалисты самые конкретные. Они убеждены, что десятое свидание — самое подходящее для первой близости.