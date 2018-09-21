NASA показало на видео необычные светящиеся облака
21 сентября 2018, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]
NASA удалось заснять редкое атмосферное явление - серебристые облака. Их еще называют ночными светящимися или мезосферными облаками. Для этого с ракетного полигона Эсрейндж в Швеции ученые запустили в мезосферу воздушный шар.
На нем были установлены 7 камер высокого разрешения и прибор LIDAR (устройство для обнаружения, идентификации и определения дальности с помощью света), сообщает Science Alert.
Полученные фото помогут исследовать структуру верхней атмосферы Земли, чтобы лучше предсказывать погодные условия.
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