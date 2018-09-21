NASA показало на видео необычные светящиеся облака

NASA удалось заснять редкое атмосферное явление - серебристые облака. Их еще называют ночными светящимися или мезосферными облаками. Для этого с ракетного полигона Эсрейндж в Швеции ученые запустили в мезосферу воздушный шар.

На нем были установлены 7 камер высокого разрешения и прибор LIDAR (устройство для обнаружения, идентификации и определения дальности с помощью света), сообщает Science Alert.

Полученные фото помогут исследовать структуру верхней атмосферы Земли, чтобы лучше предсказывать погодные условия.