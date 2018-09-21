В Китае обнаружили обломки военного корабля, затонувшего в 1894 году

В Желтом море обнаружены обломки военного корабля, который затонул 124 года назад в рамках первой японо-китайской войны. Речь идет о броненосном крейсере типа "Цзинъюань", построенном в Германии.

Обломки судна были найдены китайскими археологами рядом с городом Чжуанхэ в провинции Ляонин. Согласно последней информации, корабль в 1894 году потопили японские силы. На борту находились более 200 моряков, все они погибли, передает издание Global Times.

Идентифицировать крейсер удалось благодаря дощечке с названием. С судна были подняты различные ценные предметы, в частности, винтовки, пушечные снаряды и патроны.