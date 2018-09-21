Ученые обнаружили способ быстро похудеть без диет и физических нагрузок

Доцент психологии в Университете Олбани Эван Макни сообщил, что существует способ похудеть без изнурительных занятий спортом и диет. В избавлении от лишних килограммов может помочь умственная нагрузка.

Ученый сообщил, что человеческий мозг потребляет около 20 процентов общей энергии тела. Для того, чтобы сжечь 300 калорий, следует всего лишь заставить себя поразмышлять над той или иной проблемой или, например, решить сложную задачу, передает телеканал РЕН ТВ.

Интересно, что хирург или математик в ходе своей работы способны в среднем потерять на 100 калорий больше, чем люди, анализирующие перед телевизором футбольный матч.