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Видео: из-за разгерметизации "Союза" российский космонавт поседел
20 сентября 2018, 18:43 [ «Аргументы Недели» ]
У российского космонавта Сергея Прокопьева после разгерметизации корабля "Союз МС-09", пристыкованного к МКС, появились седые волосы. Об этом сообщил его коллега Олег Артемьев на видеозаписи.
Артемьев отмечает, занимаясь стрижкой Прокопьева, что раньше у того только 4 седых волоса было, а теперь целых 47. Сергей ему отвечает, что это произошло после разгерметизации.
Экипаж МКС 30 августа обнаружил на борту корабля "Союз МС-09" отверстие, через которое со станции уходил воздух. Отверстие было успешно загерметизировано.
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