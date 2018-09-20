У российского космонавта Сергея Прокопьева после разгерметизации корабля "Союз МС-09", пристыкованного к МКС, появились седые волосы. Об этом сообщил его коллега Олег Артемьев на видеозаписи. О сверле и говне на МКС, или Американка гадит?

Артемьев отмечает, занимаясь стрижкой Прокопьева, что раньше у того только 4 седых волоса было, а теперь целых 47. Сергей ему отвечает, что это произошло после разгерметизации.

Экипаж МКС 30 августа обнаружил на борту корабля "Союз МС-09" отверстие, через которое со станции уходил воздух. Отверстие было успешно загерметизировано.