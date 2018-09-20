Назван простой способ сохранить здоровье и продлить жизнь

Австралийские ученые доказали, что несколько минут интенсивных физических упражнений столь же эффективны для поддержаний функции митохондрий, как и долговременная физическая нагрузка.

Ранее ученые уже выяснили, что физические нагрузки не только улучшают функционирование существующих митохондрий, но и способствуют созданию новых органелл. На этот раз исследователей интересовал вопрос, как влияют на организм кратковременные интенсивные нагрузки.

Участников эксперимента посадили на велотренажеры и предложили им выполнить упражнения с различной интенсивностью. Было предложено три варианта интенсивности выполняемых упражнений. Умеренная: получасовая 50-процентная нагрузка, высокая: пять четырехминутных упражнений с нагрузкой 75%, спринт: четыре 30-секундных упражнения с максимальным напряжением и интервалами 4,5 минуты между ними.

Результаты замеров уровня митохондрий в мышечных клетках бедра после выполнения упражнений показали, что длительные (получасовые) аэробные упражнения и короткие тренировки (спринт) дают схожий эффект. На основе полученных данных ученые разработают рекомендации по улучшению здоровья, пишет Lenta.ru.