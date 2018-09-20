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Ученые огласили революционный способ успешно похудеть
20 сентября 2018, 11:41 [ «Аргументы Недели» ]
Ученые из Университета Торонто в Канаде провели исследование, в результате которого пришли к выводу, что регулярное употребление мяса с овощами приводит к нормализации метаболизма и снижению веса.
Канадские исследователи не открыли Америку, но лишний раз подтвердили, что в мясе содержится большое количество витаминов и питательных веществ, получить которые из других источников питания невозможно или очень сложно. Организм, лишенный этих питательных веществ, начинает испытывать метаболический стресс, сопровождающийся ускоренным набором веса.
В результате своих исследований канадские специалисты выступили с призывом к сбалансированному питанию, включающему также и разнообразные овощи. Такой рацион, по словам ученых, способствует нормализации метаболизма. Организм, получающий регулярное сбалансированное питание, начинает работать как часы и самостоятельно избавляется от лишнего веса, сообщает РЕН-ТВ.
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