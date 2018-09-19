Ученые нашли в парфюмерии средство для борьбы с облысением

Ученые из Манчестерского университета в Великобритании нашли новое средство для борьбы с облысением. Точнее, специалисты обнаружили новые свойства у вещества, которое используется в парфюмерии.

Исследователям удалось выяснить, что ароматическое вещество, используемое в парфюмерии, кроме того что имитирует запах сандалового дерева, еще и обладает способностью стимулировать рост волос. Это вещество называется сандалор. Воздействуя на определенный рецептор в волосяных фолликулах, сандалор ускоряет рост волос и снижает количество отмерших клеток.

Таковы первоначальные данные, полученные исследователями в ходе первых экспериментов. Пока что в исследовании приняли участие двадцать женщин. Ученые, воодушевленные столь перспективными результатами, намерены продолжать исследования. Уже сейчас специалисты заявляют, что находятся на пороге решения проблемы алопеции (облысения), передает Рен-ТВ.