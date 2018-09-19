Ученые предупреждают: глобальная климатическая катастрофа неизбежна

Ученые заявили, что климатическая катастрофа на Земле является неизбежной. Согласно последней информации специалистов, это связано с падением эмиссионного бюджета углекислого газа практически до нуля.

Отметим, что эмиссионный бюджет представляет собой максимально допустимый уровень выбросов за определенный период времени. В настоящий момент он оказался почти нулевым в связи с выбросами углерода, а также таянием вечной мерзлоты, передает издание Nature Geoscience.

По информации ученых, если текущие показатели сохранятся, то эмиссионный бюджет будет полностью исчерпан уже в течение ближайших шести лет.