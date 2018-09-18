"Великое переселение": ученые предлагают землянам "переехать"

В созвездии Проксима Центавра ученые из Института космических исследований им. Годдарда (NASA) обнаружили пригодную для жизни планету. А значит, она может стать "вторым домом" для человечества.

Проксима Центавра (или Проксима b) является наименьшей компонентой в системе Альфа Центавра. Планета расположена на расстоянии примерно 4,22 светового года от Земли в созвездии Центавра.

Ее обнаружили в августе 2016 года, и уже тогда стало понятно, что Proxima B находится на таком расстоянии от звезды, что теоретически может быть обитаемой, со всеми условиями для жизни.

Красный карлик Проксима Центавра, вокруг которого она вращается - ближайшая к нам звезда, возле которой были найдены экзопланеты, подходящие для зарождения и развития живых организмов.

В ходе своих исследований ученые создали компьютерную модель и сумели проработать 18 возможных эволюционных цепочек на Проксиме b. Почти во всех сценариях на поверхности планеты существует океан.

Наличие воды очень обнадеживает специалистов, ведь солнечная активность "местной" звезды настолько велика, что на планете по всем прогнозам должна сохраняться довольно высокая температура.

Однако, если на Proxima B есть атмосфера и вода, у планеты очень неплохие шансы быть пригодной для жизни. Поэтому астробиологи уверены, что при колонизации "второго дома" адаптация к новым условиям должна пройти легко.