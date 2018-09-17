Археологи нашли в Гватемале редкий артефакт майя

Археологи из Тулейнского университета Луизианы в ходе проведения раскопок на севере Гватемалы нашли довольно необычный артефакт - резной алтарь из камня, принадлежащий культуре древних майя. Археологи обнаружили порталы майя в "подземный мир" в Белизе

На алтаре изображена история одного из неизвестных ранее правителей этой культуры. Его возраст составляет около 1500 лет. Он изготовлен из известняка. Его размер составляет 1,46 х 1,2 метра, сообщает N+1. Весит артефакт свыше одной тонны. Ученых заинтересовало майское иероглифическое письмо, которое датировано маем 544 года. В тексте рассказывается о ранее неизвестном правителе Канульского царства по имени Чак-Тук-Ичак , чья резиденция находилась в Ла-Корона, затерянного в джунглях древнего города майя, расположенного недалеко от границы с Мексикой и Белизом. Как считают археологи, текст является доказательством междоусобной войны, это как бы версия "игры престолов " в исполнении майя.