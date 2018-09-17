//Новости партнеров
//НАШИ ПАРТНЕРЫ
//Новости marketgid
//новости 24СМИ
//Поп-новости
- Стало известно о состоянии здоровья Николая Носкова
- Первая жена Владимира Кузьмина рассказала, что Алла Пугачева ей угрожала
- Пугачева по просьбе младшей дочери нарисовала ее в образе принцессы
- Мария Порошина родит пятого ребенка от женатого актера?
//Новости news.net.finam.ru
//Сад и огород
//самое читаемое
//Наука 13+
Археологи нашли в Гватемале редкий артефакт майя
17 сентября 2018, 20:18 [ «Аргументы Недели» ]
Археологи из Тулейнского университета Луизианы в ходе проведения раскопок на севере Гватемалы нашли довольно необычный артефакт - резной алтарь из камня, принадлежащий культуре древних майя.
На алтаре изображена история одного из неизвестных ранее правителей этой культуры. Его возраст составляет около 1500 лет. Он изготовлен из известняка. Его размер составляет 1,46 х 1,2 метра, сообщает N+1. Весит артефакт свыше одной тонны. Ученых заинтересовало майское иероглифическое письмо, которое датировано маем 544 года. В тексте рассказывается о ранее неизвестном правителе Канульского царства по имени Чак-Тук-Ичак , чья резиденция находилась в Ла-Корона, затерянного в джунглях древнего города майя, расположенного недалеко от границы с Мексикой и Белизом. Как считают археологи, текст является доказательством междоусобной войны, это как бы версия "игры престолов " в исполнении майя.
Воспитатель тигров Михаил Зарецкий (Документальный фильм)
Понравилась публикация? Поддержите издание!5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]
*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контентДобавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях
Обсудить наши публикации можно здесь:
//Подписаться на рассылку эксклюзива от АН
//Спорт
//Политика
//Новости Гнездо.ру
//В мире
После переговоров Путина и Эрдогана США стали лишним игроком в Сирии
//Новости ADWILE
//Новости МирТесен
//Общество
Два российских ракетоносца ТУ-160 пролетели через Северный полюс
//Общество
Опубликовано видео ДТП, в котором погиб оперный певец Михаил Луконин
//Политика
Глава военной разведки США назвал встречу Путина и Эрдогана обнадеживающей
//Новости партнеров
//В мире
//В мире
//Политика
США: сообщения о причастности России к убийству брата Ким Чен Ына неверны
//В мире
//Новости СМИ2
//Здоровье
//В мире
Украина прекратит действие договора с Россией по Азовскому морю
//Общество
//Новости Redtram
//Общество
//Общество
Зачем жители Донбасса ездят через линию фронта (Фоторепортаж)
//Общество
Спецслужбы Украины тестировали убившую Захарченко бомбу на главпочтамте в Киеве
//Общество
//Криминал
//Общество
Медведев определил условия для лишения компаний права управлять домами
//Общество
На Донбассе погиб мирный житель от некачественного украинского боеприпаса
//Политика
Клинцевич о решении Порошенко по договору о дружбе с Россией: заказ Запада
Первая жена Владимира Кузьмина рассказала, что Алла Пугачева ей угрожала
//В мире
О сверле и говне на МКС, или Американка гадит?
//Общество
СКР: 50-летний мужчина умер после удара, полученного во время репетиции драки
Пугачева по просьбе младшей дочери нарисовала ее в образе принцессы
//Общество
Ходаковский планирует баллотироваться на пост главы ДНР?
//Общество
В Госдуме рекомендовали направлять средства коррупционеров в ПФР