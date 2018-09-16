На юге Египта археологи обнаружили новую статую сфинкса

Археологи обнаружили сфинкса во время работ по очистке от грунтовых вод храма Ком-Омбо на юге Египта. Предположительно, возраст находки составляет более двух тысяч лет, она относится к эпохе Птолемеев.

Ширина основания постамента статуи составляет 28 см, голову статуи украшает царский головной убор с изображением богини-кобры Уаджит. Сфинкс находится в прекрасном состоянии, сохранилась даже краска на лице.

Работы в храме Ком-Омбо проходят уже около года. Археологам уже ранее везло с интересными находками. Были обнаружены части статуи фараона Рамзеса II, несколько других скульптур и бюст римского императора Марка Аврелия.

Ранее египетские строители в Луксоре откопали ранее неизвестную статую Сфинкса. Но артефакт пока не отважились извлечь из-земли – существуют опасения, что он разрушится от перепада температур.