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На юге Египта археологи обнаружили новую статую сфинкса
16 сентября 2018, 17:18 [ «Аргументы Недели» ]
Археологи обнаружили сфинкса во время работ по очистке от грунтовых вод храма Ком-Омбо на юге Египта. Предположительно, возраст находки составляет более двух тысяч лет, она относится к эпохе Птолемеев.
Ширина основания постамента статуи составляет 28 см, голову статуи украшает царский головной убор с изображением богини-кобры Уаджит. Сфинкс находится в прекрасном состоянии, сохранилась даже краска на лице.
Работы в храме Ком-Омбо проходят уже около года. Археологам уже ранее везло с интересными находками. Были обнаружены части статуи фараона Рамзеса II, несколько других скульптур и бюст римского императора Марка Аврелия.
Ранее египетские строители в Луксоре откопали ранее неизвестную статую Сфинкса. Но артефакт пока не отважились извлечь из-земли – существуют опасения, что он разрушится от перепада температур.
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