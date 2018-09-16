Астрономы обнаружили 7 планет-двойников Земли

Астрономы нашли серьезного конкурента Солнечной системы – у одной из звезд обнаружили семь похожих на Землю планет. Они покрыты плотной атмосферой и имеют большие запасы жидкой воды.

На орбите звезды TRAPPIST-1 учеными были обнаружены семь вращающихся планет с пригодной для существования жизни атмосферой и достаточным количеством воды.

В открытии планетной системы принимали участие российские ученые - Артем Бурданов из Уральского федерального университета и Алексей Чушев, аспирант Лестерского университета Великобритании.

Звезда TRAPPIST-1, получившая свое название в честь обнаружившего ее бельгийского телескопа, расположена всего в 39 световых годах от нашей планеты.

Хотя красный карлик очень маленький и холодный по сравнению с Солнцем, специалисты считают, что на этих далеких планетах в созвездии Водолея можно найти живые организмы.

Принято считать, что звезды такого типа являются довольно молодыми, однако анализ показал, что возраст объекта составляет порядка 7,6 млрд лет или более.