В США запустили проект геномного «Ноева ковчега»

Международный проект «Геномы позвоночных», задача которого - собрать геномы всех 66 тысяч видов позвоночных, живущих на сегодняшний день на Земле, запущен в Соединенных штатах Америки.

Быстро развивающееся сообщество экспертов Genome 10K заявило о себе научному миру на своем ежегодном собрании, проходящем в Рокфеллеровском университете в Нью-Йорке.

В рамках проекта представители многих мировых исследовательских центров, зоопарков, университетов и музеев занимаются сбором геномов известных науке позвоночных животных.

Первыми результатами работы консорциума стали 15 эталонных образцов генома 14-ти видов, относящихся к пяти классам позвоночных: млекопитающим, рептилиям, птицам, амфибиям и рыбам.

Основной же целью проекта является секвенирование геномов животных для того, чтобы понять причины вымирания и определить, случались ли близкородственные скрещивания.

Издание N+1 отмечает, что проект кажется как никогда актуальным: например, недавно американские биологи обнаружили, что более 60% существующих видов черепах находятся на грани вымирания.