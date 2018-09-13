Ученые: Древние люди занимались земледелием ради пива

В пещере на территории Израиля нашли самую древнюю пивоварню в мире. Об этом сообщили сотрудники Стэнфордского университета. В те времена варили пиво в ритуальных целях: пенным напитком почитали память усопших.

Специалисты исследовали образцы органики в каменной посуде возрастом около 13 тыс. лет, найденные в пещере Ракфет на склоне горы Кармель около современного города Хайфа. В погребениях натуфийцев, живших на этой территории в те времена, были найдены остатки ферментированных зерен пшеницевых растений, из которых, вероятно, готовили солод, пишет Journal of Archeological Science. Ученые предполагают, что пиво появилось раньше хлеба.

По мнению исследователей, натуфийцы использовали трехступенчатый процесс приготовления пива. Сначала пшеничный крахмал или ячмень превращали в солод – зерна проращивали в воде и потом сушили. Далее сырье разминали и нагревали и, наконец, оставляли бродить. Пиво изготавливали на основе пшеницы или ячменя с добавлением других растительных ингридиентов.