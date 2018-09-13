Корабли-невидимки придут на службу в российский флот

Военно-морское судостроение находится на пороге революционных изменений. У флота появляются новые угрозы в виде гиперзвуковых ракет и оружия на новых физических принципах. В современной войне на море победит тот, кто сумеет скрытно подобраться к противнику как по воде, так и под водой, чтобы нанести внезапный неотразимый удар.



Позволяют ли российские технологии переоснастить свой флот с учётом новых угроз? О будущем отечественного военного флота рассказал «МК» замдиректора Крыловского научного центра Валерий Поляков, который занимается анализом мировых тенденций развития военного судостроения и формирования взглядов на применение нашего ВМФ.



По его словам, в числе главных задач - обеспечение малозаметности надводных кораблей, в том числе для защиты от противокорабельного оружия, и скрытности подводных лодок. Это общемировая тенденция.



Для её решения уменьшают кильватерный след подводных лодок, разрабатывают устройства для охлаждения выхлопных газов энергоустановок перед выбросом в атмосферу, используют специальные лакокрасочные покрытия, предотвращающие чрезмерный нагрев конструкций корабля, в том числе и от солнечных лучей. Всё это значительно снижает тепловую заметность кораблей даже из космоса.



Ещё одно направление — стелс-технологии для уменьшения отражённого радиосигнала после облучения средствами радиолокационной разведки противника. Надводные надстройки современных кораблей представляют собой пересекающиеся под разными углами плоскости, а в конструкции всё шире применяются пластики и композиционные материалы, способные пропускать радиоизлучение через себя, поглощать его и рассеивать в разных направлениях. Корабль превращается в невидимку.



Есть прогресс и в развитии средств подводного наблюдения. Учёный не исключает, что скоро приборы будут видеть под водой так же хорошо, как и в воздухе. Понимая опасность таких угроз российские разработчики стараются предвидеть появление их в дальнейшем и ищут контрмеры.



