Специалисты назвали эффективный способ снизить давление

Ученые из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл провели эксперимент, в котором участвовали 129 мужчин и женщин в возрасте 40-80 лет с артериальным давлением 130-160/80-90 мм рт. ст. При этом они страдали ожирением либо избыточным весом.

В ходе исследования было обнаружено, что изменение образа жизни на протяжении 16 недель позволяет уменьшить потребность в препаратах для лечения гипертонии.



Как сообщает EurekAlert!, добровольцев разделили на три группы. В первой участники на протяжении 16 недель питались овощами, фруктами и обезжиренной молочкой. Они занимались периодически физической нагрузкой и употребляли минимум красного мяса и углеводов. Вторая группа употребляла только здоровую пищу, третья — не меняла свой образ жизни.

В результате эксперимента добровольцы из первой группы значительно сбросили вес и только 15% из них продолжили употреблять препараты. Во второй группе только 23% не нуждались в лекарствах, в третьей — не зафиксировано никаких изменений в потребностях приема препаратов.