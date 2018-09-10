В Самаре создан космический двигатель, работающий на водке

Прототип двигателя, разработанного учеными из Самарского национального исследовательского университета имени С.П. Королева специально для малых спутников, работает на смеси воды и спирта.

Двигатель предназначен для выведения на орбиту Земли наноспутников формата CubeSat. Он работает на смеси дистиллированной воды и этилового спирта, то есть, проще говоря - на водке.

Вода позволяет получать высокие скорости движения, а спирт предотвращает замерзание жидкости при отрицательных температурах. Двигатели, работающие на такой смеси, пригодны для любых наноспутников.

Как отмечают самарские ученые, такая смесь безопасна, поскольку не содержит самовоспламеняющихся компонентов. Кроме того, она не токсична, а значит, не наносит вреда экологии, пишет Экспресс газета.

В настоящее время вузе проходят испытания прототипа двигателя с целью выявления недостатков для последующей доработки. Планируется и создание экспериментального наноспутника для проведения тестов.