Жорес Алфёров: Гаджеты должны помогать в развитии,а они ещё и вредят нашим детям

В 2000 году российскому учёном Жоресу Алфёрову была присуждена Нобелевская премия по физике с формулировкой "за создание современных коммуникационных информационных технологий". Джеку Килби присудили Нобелевку за его вклад в создание интегральных схем, Алферову и Кремеру за полупроводниковые гетероструктуры и развития их для опыта электроники и СВЧ.



Благодаря Килби, Алфёрову и Кремеру появились современные гаджеты, с помощью которых можно переписываться, звонить, фотографировать, читать электронные книги. Однако в видеоинтервью "Аргументам недели" на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ лауреат Нобелевской премии по физике академик РАН Жорес Иванович Алфёров напомнил, что в своей речи на Нобелевском банкете он предупредил: "Любое научное открытие имеет помимо положительного, отрицательное значение, и наша Нобелевская премия, и наши исследования внесли очень существенный вклад в развитие информационных технологий, которые сегодня широко используются для одурачивания людей, для одурачивания молодежи".



В видеоинтервью Жорес Алфёров также рассказывает о ситуации в российской науке и о роли генсека Юрия Андропова в развале СССР.



Смотрите видеоинтервью Жореса Алфёрова на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ.



