В России уже тайно разработан лазер жёстких гамма-излучений?
10 сентября 2018, 09:22 [ «Аргументы Недели» ]
В учёных кругах говорят, что в России уже давно разработан лазер жёстких гамма-излучений. Это страшный лазер, который может проходить всё насквозь, включая свинцовое, убивать все биологические ткани, оставляя нетронутыми здания, сооружения. Такая нейтронная бомба...
В видеоинтервью "Аргументам недели" на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ лауреата Нобелевской премии по физике академика РАН Жореса Ивановича Алфёрова спросили о существовании этого лазера. На что учёный коротко парировал: "Не знаю, может быть". Из чего интервьюер делает вывод, значит существует, раз так отвечает академик РАН.
В видеоинтервью Жорес Алфёров затрагивает многие болевые вопросы развития и состояния российской науки, в том числе реформу РАН. Он подробно рассказывает, как начиналась эта реформа, кто за ней стоял, какую роль в ней сыграл президент Путин и как можно было предотвратить разрушение Академии наук.
Смотрите видеоинтервью Жореса Алфёрова на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ.
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