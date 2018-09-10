В России уже тайно разработан лазер жёстких гамма-излучений?

В учёных кругах говорят, что в России уже давно разработан лазер жёстких гамма-излучений. Это страшный лазер, который может проходить всё насквозь, включая свинцовое, убивать все биологические ткани, оставляя нетронутыми здания, сооружения. Такая нейтронная бомба...



В видеоинтервью "Аргументам недели" на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ лауреата Нобелевской премии по физике академика РАН Жореса Ивановича Алфёрова спросили о существовании этого лазера. На что учёный коротко парировал: "Не знаю, может быть". Из чего интервьюер делает вывод, значит существует, раз так отвечает академик РАН.



В видеоинтервью Жорес Алфёров затрагивает многие болевые вопросы развития и состояния российской науки, в том числе реформу РАН. Он подробно рассказывает, как начиналась эта реформа, кто за ней стоял, какую роль в ней сыграл президент Путин и как можно было предотвратить разрушение Академии наук.



Смотрите видеоинтервью Жореса Алфёрова на Youtube-канале #ЗАУГЛОМ.



