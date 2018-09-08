В Италии нашли амфору, полную золотых монет

В Италии в районе озера Комо археологами во время раскопок, проводимых на месте бывшего театра Крессони, была найдена амфора, наполненная золотыми монетами. Их возраст составляет более 1,5 тысяч лет.

Само гончарное изделие относится к периоду существования Римской республики. Стоимость монет на сегодняшний день оценивается в несколько миллионов евро. Амфору немного повредили во время раскопок, но в целом она хорошо сохранилась. Ее уже назвали одной из самых ценных находок за всю историю археологических изысканий, проводившихся в Комо.