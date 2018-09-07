Крупнейшей электростанцией планеты может стать Сахара

Американские ученые в ходе исследований пришли к мнению, что в пустыне Сахара можно установить солнечные батареи, которые смогут обеспечить потребности всех жителей Земли в электричестве.

Ученые из университета штата Иллинойс смоделировали гипотетическое строительство в Сахаре огромных ветровых и солнечных энергетических комплексов на площади в 9 миллионов квадратных километров.

Крупные солнечные и ветровые электростанции могут кардинально изменить климат Сахары. Обилие света и сильные ветра - то, чем располагает пустыня - идеальны для установки таких станций на ее территории.

В сумме реализация такого грандиозного плана позволит производить 82 тераватт энергии, при том, что потребности всего населения планеты оцениваются в 18–20 тераватт.

Кроме того, это приведет к коррекции климата. Ветряные генераторы поменяют воздушные потоки, солнечные панели охладят поверхность, и пустыня станет местом выпадения дождей.

Это даст возможность снова "оживить" природу пустыни. Сахара станет пригодной для земледелия, комфортного проживания людей и многих видов животных и птиц.