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Крупнейшей электростанцией планеты может стать Сахара
7 сентября 2018, 20:56 [ «Аргументы Недели» ]
Американские ученые в ходе исследований пришли к мнению, что в пустыне Сахара можно установить солнечные батареи, которые смогут обеспечить потребности всех жителей Земли в электричестве.
Ученые из университета штата Иллинойс смоделировали гипотетическое строительство в Сахаре огромных ветровых и солнечных энергетических комплексов на площади в 9 миллионов квадратных километров.
Крупные солнечные и ветровые электростанции могут кардинально изменить климат Сахары. Обилие света и сильные ветра - то, чем располагает пустыня - идеальны для установки таких станций на ее территории.
В сумме реализация такого грандиозного плана позволит производить 82 тераватт энергии, при том, что потребности всего населения планеты оцениваются в 18–20 тераватт.
Кроме того, это приведет к коррекции климата. Ветряные генераторы поменяют воздушные потоки, солнечные панели охладят поверхность, и пустыня станет местом выпадения дождей.
Это даст возможность снова "оживить" природу пустыни. Сахара станет пригодной для земледелия, комфортного проживания людей и многих видов животных и птиц.
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