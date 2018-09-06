NASA обещает миллион долларов за изготовление сахара на Марсе
6 сентября 2018, 15:26 [ «Аргументы Недели» ]
Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства объявило конкурс на разработку технологии превращения углекислого газа в сахар. Общая сумма приза - миллион долларов.
Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на официальный сайт ведомства. Космическое управление планирует максимально использовать ресурсы красной планеты в интересах землян.
По словам организаторов, все необходимые для жизнедеятельности продукты и ресурсы взять с собой с Земли не получится, в то время как углекислый газ в атмосфере Марса содержится в высокой концентрации.
Конкурс состоит из двух этапов. В первом туре участники должны будут представить концепцию преобразования углекислого газа в сахар. Так будут отобраны 5 победителей, которые получат по 50 тысяч долларов.
Для участия во втором туре командам специалистов необходимо будет отдать на суд жюри работающие прототипы. По итогам конкурса команда-победитель получит еще 750 тысяч долларов.
Отмечается, что в соревновании могут принимать участие только граждане Соединенных штатов, либо резиденты. Иностранным специалистам можно участвовать только в составе американской команды.
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