NASA обещает миллион долларов за изготовление сахара на Марсе

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства объявило конкурс на разработку технологии превращения углекислого газа в сахар. Общая сумма приза - миллион долларов.

Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на официальный сайт ведомства. Космическое управление планирует максимально использовать ресурсы красной планеты в интересах землян.

По словам организаторов, все необходимые для жизнедеятельности продукты и ресурсы взять с собой с Земли не получится, в то время как углекислый газ в атмосфере Марса содержится в высокой концентрации.

Конкурс состоит из двух этапов. В первом туре участники должны будут представить концепцию преобразования углекислого газа в сахар. Так будут отобраны 5 победителей, которые получат по 50 тысяч долларов.

Для участия во втором туре командам специалистов необходимо будет отдать на суд жюри работающие прототипы. По итогам конкурса команда-победитель получит еще 750 тысяч долларов.

Отмечается, что в соревновании могут принимать участие только граждане Соединенных штатов, либо резиденты. Иностранным специалистам можно участвовать только в составе американской команды.