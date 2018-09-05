Ученые: всего одна бессонная ночь увеличивает риск развития диабета

Японские ученые из Университета Тохо недавно провели исследование и выяснили, что всего лишь одна бессонная ночь способна увеличить риск возникновения сахарного диабета 2-го типа и стеатоза печени.

Оказалось, что отсутствие сна в течение всего одной ночи может оказать существенное влияние на способность человеческой печени вырабатывать глюкозу и расщеплять инсулин.

Как сообщается в издании American Journal of Physiology--Endocrinology and Metabolism, люди, которые мало спят, зачастую меньше двигаются и больше едят. Именно поэтому они нередко страдают от сахарного диабета. Cпециалисты рекомендуют ложиться спать как можно раньше, высыпаться и вести максимально здоровый образ жизни, чтобы избежать этого тяжелого заболевания.