Внутренняя комиссия РКК "Энергия" предполагает, что отверстие от сверла в космическом корабле "Союз МС-09", которое привело к утечке воздуха на МКС, образовалось еще в цехе общей сборки кораблей в Королёве. Сураев: дыру в МКС мог просверлить космонавт с неустойчивой психикой

Как сообщил "Газете.Ru" источник, знакомый с предварительными выводами расследования, виновного уже знают. Его фамилию и должность в РКК пока не озвучивают. "Простой работяга, который что-то прилаживал, сверланул не туда. Потом (дыру) заделали всякими клеями", — рассказал источник. Специалист добавил, что из отрасли ушли опытные сотрудники, набрали непонятно кого, "народ разбегается".

Другой источник подтвердил РИА Новости, что сотрудники ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" знали о повреждении и на конечном этапе сборки заделали отверстие с помощью специального клея. В настоящее время проводится изучение книги замечаний, в которую заносится полная информация о ходе производства и испытаний "Союза".