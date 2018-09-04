В России хотят отправлять туристов на шарах в стратосферу
4 сентября 2018, 13:00 [ «Аргументы Недели» ]
Разработчики российской туристической системы полетов в стратосферу запустили космический скафандр «Сокол» с манекеном «Валерой» внутри на высоту 25,7 километров на гелиевых шарах.
По словам разработчиков, подъем осуществлялся на кластерном стратостате, состоящем из шести шаров-зондов, которые были наполнены гелием. «Парашютная посадка произошла в 50 километрах от точки старта», — сообщают РИА Новости.
Манекен отправился из Николаевска в Волгоградскую область. По словам разработчиков, они удовлетворены результатами, и теперь есть возможность создавать сборки, которые способные поднять человека в скафандре. «Это не только дешевле использования больших стратостатов с герметичной капсулой, но и, по нашим расчётам, значительно надежнее», — заявил источник.
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