Ученые рассказали, о чем предупреждают человека ночные пробуждения

Западные ученые провели ряд исследований и предположили, что внезапные ночные пробуждения могут рассказать человеку очень многое о его эмоциональном состоянии, а также о скрытых заболеваниях.

Оказалось, что люди, которые не могут заснуть между 23.00 и 1.00 или просыпаются в этот отрезок времени, испытывают разочарование. На фоне этого у них страдает желчный пузырь. Вероятно, если устранить проблемы, связанные с данным органом, сон наладится.

Если сон человека прерывается или не приходит в период с 1.00 до 3.00, то он склонен к гневу или же у него имеется заболевание печени. Именно поэтому рекомендуется обратиться к врачу за консультацией.

Невозможность уснуть с 3.00 до 5.00 часов говорит о грусти, а также о проблемах с легкими. В этом случае можно заняться плаванием, бросить курить освоить технику активного расслабления и постараться найти больше радости в ежедневной жизни, сообщает издание Psychologies.